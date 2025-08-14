Share this postAn Observer’s SubstackAna Kasparian's Grandma | On Christians in Palestine.Copy linkFacebookEmailNotesMoreAna Kasparian's Grandma | On Christians in Palestine.An Observer (Teresa L)Aug 14, 20252Share this postAn Observer’s SubstackAna Kasparian's Grandma | On Christians in Palestine.Copy linkFacebookEmailNotesMore1ShareSource.FROM: TYT’s (The Young Turks) post featuring this Christian nun, a guest on Tucker Carlson’s show.Leave a commentShareSubscribe2Share this postAn Observer’s SubstackAna Kasparian's Grandma | On Christians in Palestine.Copy linkFacebookEmailNotesMore1SharePrevious
I watched Ana Kasparian’s interview with Tucker Carlson. I didn’t really know who she was before. I like her lot and what she has to say.